Kissing

vor 48 Min.

So leitet ein junger Mann den Kindergarten St. Elisabeth in Kissing

Plus Simon Kruckenfellner ist jung, Erzieher und seit einem Jahr der Leiter von St. Elisabeth in Kissing. Warum das sein Traumberuf ist - für den er jeden Tag zwei Stunden pendelt.

Von Heike Scherer

Seit einem Jahr leitet Simon Kruckenfellner die Einrichtung St. Elisabeth in Kissing. Für manchen mag es außergewöhnlich sein, dass ein so junger Mann eine Einrichtung leitet. Tatsächlich absolvieren aber immer mehr Männer die Ausbildung als Erzieher und das ist vor allem für Kinder, deren Eltern geschieden sind und die ihren Vater nur noch selten sehen, sehr wichtig. Noch immer ist der Beruf in Einrichtungen und in Grundschulen eine Frauendomäne, und die Kinder kommen erst in weiterführenden Schulen mit männlichen Lehrern in Kontakt. In der Kissinger Einrichtung St. Elisabeth ist das anders: Außer Kruckenfellner arbeiten dort noch zwei männliche Kinderpfleger.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen