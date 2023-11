Spieletage finden heuer erstmals in Kissing statt

Billy Biber, Hexenkugel, Wizard - erstmals kommt der Kreisjugendring mit seinen rund 800 Gesellschaftsspielen nach Kissing.

Die ersten Kissinger Spieletage finden mit engagierter Unterstützung der Gemeinde in der Paartalhalle in Kissing statt. Von Donnerstag, 9. bis Sonntag, 12. November können über 800 Gesellschaftsspiele getestet und miteinander gespielt werden. Veranstalter ist der Kreisjugendring, der bereits in vielen anderen Orten des Landkreises zu Gast war.

Erste Spieletage in Kissing: Schulen sind eingeladen

Am Donnerstag- und Freitagvormittag haben Schulen die Möglichkeit, mit ihren Klassen zum Spielen zu kommen. Hier ist allerdings eine Anmeldung beim Kreisjugendring Aichach-Friedberg notwendig. Die weiteren Öffnungszeiten sind: Donnerstagnachmittag 13.30 Uhr bis 18 Uhr, Freitagnachmittag von 13.30 Uhr bis 20 Uhr, Samstag 11 Uhr bis 20 Uhr und Sonntag 13 Uhr bis 17 Uhr.

In den Öffnungszeiten am Nachmittag und am Wochenende sind alle Spielinteressierten egal welchen Alters willkommen. Weitere Informationen gibt es unter info@kjr-aichach-friedberg oder 0821 /24403570. (AZ)