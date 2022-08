Kissing

Telekom übernimmt Glasfaserausbau in Kissing

In zwei Jahren startet die Telekom damit, Glasfaseranschlüsse in Kissing zu legen.

Plus Schnelleres Internet für die Kissingerinnen und Kissinger kommt, jetzt gibt es einen Zeitplan. Die Telekom übernimmt den Ausbau des Glasfasernetzes in der Gemeinde.

Von Anna Katharina Schmid

Seit längerer Zeit will Kissing den Breitbandausbau für schnelleres Internet voranbringen. Doch die Umsetzung stellte sich als schwierig heraus. Eine Förderung, die Gigabit-Richtlinie, versprach großzügige Gelder - aber die Gemeinde lehnte sie ab. Erst ab bestimmten Bandbreiten fällt man in die Förderung, nur ein Bruchteil der Kissinger Haushalte hätte eine Förderung für den Glasfaseranschluss erhalten. Deshalb rückte die Option eines eigenwirtschaftlichen Ausbaus in den Fokus. Mehrere Firmen sagten ab, andere meldeten Interesse an - mittlerweile ist Kissing fündig geworden.

