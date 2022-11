Wird es dunkler in Kissing? Gemeinde lässt Straßenbeleuchtung analysieren

Plus In der Energiekrise sucht Kissing nach Möglichkeiten, Energie einzusparen. Die Gemeinde ließ die Straßenbeleuchtung untersuchen – kann sie effizienter werden?

Gibt es Einsparmöglichkeiten bei der Straßenbeleuchtung in Kissing? Dieser Frage ist der Kissinger Gemeinderat nachgegangen und hat bei Vertragspartner LEW angefragt. In der Gemeinderatssitzung besprachen die Rätinnen und Räte nun die Analyse. Es gibt einige Optionen – diese sind aber schwierig zu realisieren.