Altes Brot ist zu schade für den Müll

Plus Die Aktion der Landfrauen und der Bäckerinnung ist eine wertvolle Hilfestellung, um Ressourcen zu schonen. Ein Kommentar.

Brotreste müssen nicht weggeworfen werden. Sie sind wahre Alleskönner und noch dazu viel zu wertvoll, um achtlos in die Tonne geworfen zu werden. Schon die Produktion eines einzigen Laibs Vollkornbrot hinterlässt auf unserem Planeten deutliche Spuren. Zu diesem Ergebnis kommen Forscher der Universität Sheffield, die den ökologischen Fußabdruck der Backware ermittelt haben – vom Getreideanbau bis zum Backvorgang.

Mit der gemeinsamen Aktion „Neues aus altem Brot“ wollen die Bäckerinnung, die Landfrauen im Bayerischen Bauernverband und der Verein „Unsere Bayerischen Bauern“ Verbraucherinnen und Verbrauchern helfen, der Lebensmittelverschwendung entgegenzuwirken. Das fängt damit an, das Brot richtig zu lagern. Zudem ist wichtig, ein gutes Bauernbrot schmeckt auch nach einem Tag noch wunderbar frisch.