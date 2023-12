Demente Menschen im Heim entwürdigt: Wie konnte das passieren?

Plus Ein junger Mann hat in einem Pflegeheim in Aichach-Friedberg hilflose alte Menschen gefilmt und entwürdigt. Das sollte nicht nur für ihn Konsequenzen haben.

Man mag sich diese Situationen nicht vorstellen: Ein Pfleger filmt gebrechliche Menschen, die wegen ihrer Demenz besonders schutzbedürftig sind, in teils entwürdigenden Situationen. "Moralisch höchst verwerflich" nennt es das Gericht. Man stellt sich zwei Fragen: Was bringt einen 20-Jährigen dazu, so etwas zu tun? Und: Wie konnten diese Taten ein Jahr lang unbemerkt bleiben?

Natürlich ist eine derartige Grausamkeit sehr, sehr selten, tausende Pflegekräfte leisten Großartiges. Doch nicht nur für den jungen Mann sollte die Tat Konsequenzen haben. Die betroffene Einrichtung muss dringend nachforschen, was da schiefgelaufen ist, auch andere Heime werden sich fragen: Kann das bei uns auch passieren?

