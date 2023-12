Der Fernwärmestreit in Holzburg schadet auch anderen

Plus Der Vorfall in Holzburg zeigt, wie sehr sich Nutzer von Fernwärme in die Abhängigkeit eines Anbieters begeben. Das könnte Interessenten bei ähnlichen Projekten abschrecken.

Zweistellige Minusgrade und plötzlich fällt die Heizung aus. Es gibt kein warmes Wasser und im Haus sinken die Temperaturen rasant. Diese Horrorvorstellung ist am Wochenende in Holzburg Wirklichkeit geworden. Dort hat ein Landwirt das Nahwärmenetz abgeschaltet. Der traurige Höhepunkt lang andauernder Vertragsstreitigkeiten sorgt nicht nur für Schlagzeilen, sondern versetzt auch andere Betreiber von Biogas-Anlagen in Unruhe.

Denn es braucht eine gute Vertrauensbasis, um sich einem solchen Fernwärmenetz anzuschließen. Anders als den Heizöllieferant kann man seinen Anbieter nicht einfach wechseln, wenn man mit dem Preis nicht einverstanden ist. Der Fernwärme-Anbieter ist in gewisser Weise ein Monopolist.

