Kommentar

vor 55 Min.

Endlich gibt es einen Neustart im Tierheim Lechleite

Der Name "Tierheim Lechleite " soll bald Vergangenheit sein. Schulklassen dürfen sich einen neuen ausdenken.

Plus Der Niedergang des Tierheims in Friedberg-Derching war tragisch. Doch beim Tierschutzverein Augsburg und Umgebung ist die Einrichtung nun in guten Händen.

Von Ute Krogull

Eine Journalistenweisheit lautet: "Schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten." Aber ganz so ist es nicht. Über das Drama Tierheim Lechleite bis hin zu Prozess und Schließung zu berichten, war bedrückend. Nun hat der Tierschutzverein Augsburg und Umgebung es gekauft. Das lässt hoffen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen