Kommentar

vor 37 Min.

Friedberg muss finanziell umdenken

Plus Die finanziellen Nöte der Stadt sind hausgemacht. Hat die Politik die Kraft für einen Befreiungsschlag?

Von Thomas Goßner

Wer Friedbergs Finanzen über einen längeren Zeitraum betrachtete, der konnte in der Vergangenheit ein regelmäßiges Auf und Ab betrachten. Gab es in den 1990er-Jahren Einbrüche bei den Steuereinnahmen, die sogar zur Privatisierung der Musikschule führten, so durfte sich der damalige Bürgermeister Albert Kling bei seinem Abschied 2002 als Krösus fühlen und großzügige Sondertilgungen der städtischen Schulden leisten. Sein Nachfolger Peter Bergmair wiederum sah sich mit einer Misere konfrontiert, in deren Verlauf die Rechtsaufsicht sogar die Genehmigungsfähigkeit des Friedberger Haushalts infrage stellte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen