Notunterkunft für Asylbewerber: Besser Gewerbehalle als Turnhalle

Plus Asylunterkünfte im Gewerbegebiet an der Autobahn sind kritisch zu sehen. Die neue Notunterkunft in Dasing ist trotzdem eine gute Lösung.

Es ist vermutlich die bekannteste Gewerbehalle im Landkreis, die ab sofort als Notunterkunft für Asylbewerber bereitsteht. Tausende Menschen wurden während der Pandemie hier geimpft. Und fast hat man das Gefühl, die Stellwände seien noch dieselben. Doch die Halle wurde neu und so gut wie möglich hergerichtet. Trotzdem hat die Unterbringung in einem Gewerbegebiet einen unguten Beigeschmack. In diesem Fall muss man aber sagen, dass eine bessere Lösung angesichts der aktuellen Lage nicht machbar ist.

Aichach-Friedberg hat sich bei der Unterbringung von Flüchtlingen die letzten acht Jahre gut geschlagen, auch wenn den Menschen vor Ort verständlicherweise nicht alle Entscheidungen recht waren. Landkreis, Städte und Gemeinden haben zusammengearbeitet, eine faire Verteilung angestrebt, möglichst kleine Einheiten. Das lief nicht in allen Regionen so.

