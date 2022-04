Strukturen für die Integration der Ukrainer aufbauen

Neben der großen spontanen Hilfsbereitschaft für die Ukrainer sind im Landkreis Aichach-Friedberg auch die ersten Zeichen von Neid zu erkennen.

Ostern ist ein Fest der Hoffnung. Es ist auch ein Fest, zu dem man gerne Freunde einlädt. Dieses Jahr feiern es viele Familien mit besonderen Gästen: Sie haben Geflüchtete aus der Ukraine aufgenommen. Die Hilfsbereitschaft ist groß, Hoffnungen gibt es viele. Wohin wird der Weg gehen?

Momentan schlägt sich der Landkreis mit Problemen herum, die auf höherer Ebene entstehen: Absprachen funktionieren nicht, die Registrierung ist umständlich. Dass es trotzdem läuft, ist dem Einsatz des Teams am Landratsamt und den Netzwerken im Wittelsbacher Land zu verdanken.

Es ist bewundernswert, was seit dem 24. Februar aus dem Boden gestampft wurde: Begegnungscafés zur Beratung in Friedberg und Kissing, Integrationskurse für Kinder und Jugendliche in Friedberg, die vielen Willkommensgruppen an Schulen, Spendenaktionen, Fahrdienste, Ideen für Job- und Wohnungsbörsen.

Alle Seiten hoffen, dass die Integration weiter gut verläuft. Dazu ist eine Voraussetzung geschaffen, indem die Menschen sofort einen Schutzstatus erhalten. Das bedeutet Zugang zu Sozialleistungen, zum Arbeitsmarkt und Freizügigkeit, also das Recht, sich seinen Wohnort in der EU zu suchen. Das muss nicht Deutschland sein, denn es zählen oft Kontakte zu Landsleuten mehr als ein gutes Sozialsystem.

Über 1000 Ukrainer sind in Aichach-Friedberg angekommen

Trotzdem hoffen Firmen, ihre Personallücken mit gut ausgebildeten Ukrainern füllen zu können. Viele Geflüchtete lernen bereits Deutsch, für jeden Beruf ist aber ein bestimmtes Sprachniveau nötig. Berufsabschlüsse müssen in Deutschland anerkannt werden - ein bürokratisches Hemmnis. Über 1000 Menschen aus der Ukraine sind in Aichach-Friedberg angekommen - 30 bis 40 Prozent Kinder und Jugendliche. Für sie muss Platz in Kindertagesstätten und Schulen geschaffen werden. Werden Obergrenzen für Kita-Gruppen erhöht? Wird man zusätzliche Lehrkräfte einsetzen?

Ein Großteil der Erwachsenen sind Frauen, oft Mütter, die sich um ihre Kinder kümmern müssen. Die psychische Belastung ist groß, manche müssen Sorgen verkraften, andere Nachrichten über Tote.

Ukraine-Hilfe: Staatliche Strukturen sind nötig

Es sind auch auf deutscher Seite bereits die ersten Anzeichen von Sozialneid zu erkennen, wenn es etwa um Zuteilung von Hilfsmitteln oder Wohnraum geht. Daher bleibt die Hoffnung wichtig, ebenso wichtig ist es, die große spontane Hilfsbereitschaft auf privater Ebene bald mit dauerhaften staatlichen Strukturen zu untermauern. Das gilt vor allem für den Bildungsbereich, denn durch ihn werden die Weichen für alles Weitere gestellt.