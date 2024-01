Das Merchinger Theater öffnet wieder den Vorhang

Merchinger Dorfbühne lädt zum Stück "Im Pfarrhaus is der Deifi los". Premiere ist am Samstag, 2. März.

Letztes Jahr waren die Karten für die Merchinger Dorfbühne restlos ausverkauft – und auch dieses Jahr sind die Darsteller schon wieder seit Weihnachten fleißig für ihre Fans am Proben. Anfang März öffnet sich unter Regie von Claudia Falk, wieder der Vorhang und mit „Im Pfarrsaal is der Deifi los“ wird es diesmal ein etwas konservativeres Stück geben, verrät sie.

Es gibt mächtig Stoff für den Dorftratsch

Es geht um einen alten, grantigen, sehr konservativen Pfarrer (Bruno Meier), der nichts am Althergebrachten ändern will. Wenn er sich etwas sagen lässt, dann nur von einer einzigen Person - seiner Schwester und Haushälterin (Beate Fieber). Doch die Wege des Herrn sind wunderbar. So wird ausgerechnet seiner Pfarrei ein junger Aushilfspfarrer (Luis Falk) zugeteilt, der als ehemaliger Streetworker sehr offen für alle Neuerungen ist. Dass das so richtig Stoff für die Dorftratsch'n gibt, besonders als auch Gauner, Zuhälter und eine Striptease-Tänzerin in der Handlung auftauchen, ist garantiert.

Die Dorfbühne Merching (hier ein Großteil des Ensembles) freut sich auf zahlreiche Gäste Foto: Christina Riedmann-pooch

Das Merchinger Publikum wird eng in die Handlung miteinbezogen

Claudia Falk hat das Stück kurzerhand ein wenig abgeändert und umgeschrieben – denn schließlich sollen alle eine Rolle bekommen, die sie ausfüllen können. Sie freut sich, dass es auch wieder Nachwuchs gibt, wie etwa die 14-jährige Melanie Spicker, die eine Ministrantin spielen wird. Wie immer wird auch eine Technikmannschaft dabei sein, die für tolle Effekte garantiert. Denn der Dreiakter, der in fünf Auszügen gespielt wird, wird das Publikum eng in die Handlung miteinbeziehen.

Wie immer werden die Gäste auch mit Essen und Trinken während des Theaterstücks von Judith Jünger verwöhnt werden: Deftig, vegetarisch oder süß – für jeden wird etwas dabei sein, verspricht Claudia Falk. „Es soll ein entspannter Abend mit guter Unterhaltung werden, bei dem man für ein paar Stunden den Alltag vergessen darf", wünscht sie sich für die Gäste der Dorfbühne.

Die Aufführungstermine sind am Samstag, 2. März, Freitag, 8. März, und Samstag, 9. März, jeweils um 19 Uhr. Karten können bei Tanja Schramm telefonisch ab 5. Februar unter der Rufnummer 08233/7930617 immer Montag und Dienstag zwischen 19 und 20 Uhr bestellt werden oder per E-Mail bei Jürgen Söhl unter: karten@dorfbuehne-merching@de. Der Kartenvorverkauf im Foyer der Mehrzweckhalle Merching beginnt ab 4. Februar immer sonntags von 17.30 bis 18.30 Uhr.