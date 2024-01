Ein besonderer Auftritt der Hochdorfer "Zua Blos'n"

Blasmusik aus Hochdorf vertritt Bayern in Berlin: Die Formation „Zua Blos'n“ macht sich mit ihrem Auftritt bei der Grünen Woche selbst das allerschönste Geschenk zum zehnjährigen Bestehen.

Die Grüne Woche ist ein internationales Event, das die Fülle und Vielfalt der Landwirtschaft, Gartenbau und kulinarische Spezialitäten der vertretenen Länder präsentiert. Im bayerischen Zelt dürfen nur ausgewählte Gruppen spielen, welche die jeweilige Region repräsentierten. Bei Anton Hötzelsperger von den Samerberger Nachrichten liefen die Bewerbungen zusammen – und für die Hochdorfer hat es nach der überzeugenden Bewerbung von Tubist und Kopf der Zua Blos´n, Markus Helfer, geklappt. Helfer verrät, dass sich Hötzelsberger freute, aus dieser Region einen so überzeugenden Beitrag zu erhalten.

Hochdorfer haben ein breites Repertoire für Berlin dabei

Neben Markus Helfer an der Tuba verzaubern Vroni und Franzi an der Klarinette, Basti aus Moorenweis überzeugt am Schlagzeug, Lukas und Flo beflügeln am Flügelhorn, Wolfi brilliert an der Trompete und das Tenorhorn beherrschen die Brüder Chrissi und Michi. Denn obwohl die Musiker noch jung sind, haben sie nicht nur ein beachtliches Repertoire von alpenländischer Musik bis zu modernen Stücken.

Aus einer Bierlaune beim Aufstellen den Maibaums in Hochdorf, einer der ersten Auftritte der Gruppe, fanden sich die Musiker von Zua Blos´n. Heute begeistern die acht Burschn mit den beiden Damen ein immer größeres Publikum. Sie sind sie auf kleineren Festen in der näheren Umgebung, wie dem Starkbierfest in Merching vertreten. Absolutes Highlight ist für sie aber immer der Auftritt im Herzkasperlzelt auf der Oidn Wiesn in München. Sie durften außerdem schon auf der Brass Wiesn mitmischen und selbst ins Hofbräuhaus haben sie es schon geschafft – und Begeisterung fürs gemeinsame Musizieren ist ungebrochen. Geändert hat sich seither an der Besetzung seit der Gründung nur wenig: Nur spielt statt der Ziach nun ein Schlagzeug mit. Jetzt bald auch in Berlin, am 25. Januar, ist die Zua Blos'n dran.