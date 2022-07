Tote Karpfen im Mandichosee: Ergebnisse der Wasserproben sind da

Mehrere tote Karpfen wurden am Mandichosee gefunden. Die Wasserproben waren jedoch unauffällig. Welche Vermutung die Experten nun haben.

Die Wasserqualität am Mandichosee sei einwandfrei, teilt Wolfgang Müller, Sprecher des Landratsamtes Aichach-Friedberg am Montagnachmittag mit. Das ist das Ergebnis der Proben, welche das Gesundheitsamt am letzten Donnerstag dort entnommen hatte, nachdem dort am Morgen mehrere tote Fische entdeckt worden waren. "Ebenso wie Kollegen des Landratsamtes (Sachgebiet Wasserrecht und Gewässerschutz) und des Wasserwirtschaftsamtes Donauwörth waren sie am Donnerstag vor Ort, um sich ein genaueres Bild zu machen", erklärt Müller. Die vom Gesundheitsamt entnommenen Gewässerproben wurden am Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit im Labor überprüft und für unauffällig befunden.

Diese Gründe kommen für das Sterben der Karpfen im Mandichosee infrage

Insgesamt wurden fünf große, tote Karpfen in unterschiedlichen Verwesungsstadien vorgefunden. Im Wasser des Uferbereichs war zudem eine große Anzahl an Kleinfischen zu sehen, die jedoch alle sehr vital wirkten. Da ausschließlich größere Karpfen - wohl über mehrere Tage hinweg - verendet sind, konnte ein akutes Geschehen ausgeschlossen werden. Alles deutet darauf hin, dass die Fische an einer karpfenspezifischen Krankheit oder in Folge von Stress (zum Beispiel Laichstress) gestorben sind.

Damit ist auch die Vermutung vom Tisch, dass Fischer die Tiere unsachgemäß entsorgt hatten. Stefan Schopf, erster Vorsitzender der Merchinger Fischergilde, die aber nicht für den Mandichosee zuständig ist, ist selbst Fischer und schloss bereits vorige Woche aus, dass Vertreter seiner Zunft so handeln: "Kein Fischer sticht einen toten Karpfen mit einem Holzstock durchs Auge." (AZ/sev)