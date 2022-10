Grundschülerin aus Hochdorf startet Müllaktion – Erwachsene unerwünscht

Lorena Meggle sammelt mit anderen Kindern Abfall auf. Mitstreiter suchte sie dafür per Plakataktion - Erwachsene unerwünscht.

Lorena Meggle macht es den Erwachsenen vor: Sie aktivierte die Hochdorfer Kinder für ein sauberes Hochdorf und möchte mit ihrer kleinen Gruppe nun regelmäßig Müll sammeln. Schon letztes Jahr war die Viertklässlerin immer wieder mit ihrer Freundin Magdalena Böglmüller gestartet und konnte auch ihren Bruder Dominikus für das Müllsammeln gewinnen.

Dieses Jahr in den Sommerferien reifte aber bei Lorena der Plan, das Ganze richtig aufzuziehen: In den ersten Schultagen heftete sie ein kleines Plakat an die Bushaltestelle: Kinder von fünf bis 14 Jahren könnten beim Müllsammeln mitmachen – allerdings keine Erwachsenen. Denn diese, erklärt Lorena, hätten ganz andere Vorstellungen wo der Müll zu suchen sei – und außerdem mache es selbstständig mehr Spaß.

Hochdorfer Kinder wollen einmal im Monat zum Saubermachen ausrücken

Das Papier wehte der Wind schon nach wenigen Tagen weg – aber fast alle Hochdorfer Kinder waren bereit. Sie alle wollen nun regelmäßig mit Eimern und Handschuhen bewaffnet zusammen Müll sammeln gehen. Einmal im Monat hält die junge Umweltschützerin für einen guten Abstand: So würde es sich lohnen, meint sie. Lorenas Mama Gwendolin ist stolz auf ihre Tochter. Das Bewusstsein, dass man herumliegenden Müll aufsammeln sollte, sei auch durch die Aktion Ramadama, die allerdings in Hochdorf nicht so präsent sei, wie in Merching selbst, oder durch den Schulunterricht gekommen, meint sie.

Sie erzählt, dass Lorena das Ganze nicht nur alleine aufgezogen hätte, sondern auch schon im Vorfeld einen Mülleimer für das Wartehäuschen gebastelt hat – so sehr störte sie der herumliegende Müll. Hochdorferin Renate Christl war als Erwachsene von der Aktion begeistert und beschloss spontan, die kleine Gruppe mit ihrer Firma zu sponsoren. Gemeinsam mit Lorena entwarf sie eine grüne Warnweste, um die Verbundenheit mit der Natur zu unterstreichen. Außerdem soll sie die Gruppe in der dunklen Jahreszeit schützen und das Zusammengehörigkeitsgefühl stärken. Auch auf dem digitalen Hochdorfer Marktplatz erntete die Aktion bereits viel positive Resonanz.

Lesen Sie dazu auch