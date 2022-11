Merching

vor 37 Min.

Rudelbildung und Tumulte: Zuschauer attackiert Fußballspieler

In Merching kam es am Sonntag zu einem Spielabbruch – ein Zuschauer hatte einen Spieler geschlagen.

Plus Foul, Rangelei, Schläge: Ein Fußballspiel zwischen dem TSV Merching und dem FC Hellas Augsburg läuft aus dem Ruder. Eine wirre Situation – was ist passiert?

Von Anna Katharina Schmid Artikel anhören Shape

Es war eine hart umkämpfte Partie in der Kreisklasse. Kurz vor Abpfiff stand es 2:2, dann foulte ein Fußballer des TSV Merching seinen Gegenspieler vom FC Hellas Augsburg. Daraufhin brach Tumult aus. Warum, wer angefangen hat und was genau am Sonntag passiert ist – darüber gehen die Meinungen der zwei Vereine auseinander. Am Ende musste sich ein Spieler im Krankenhaus behandeln lassen, das Spiel wurde abgebrochen. Ein harmloser Zwischenfall oder eine gefährliche Attacke? Das sagen die Verantwortlichen des TSV Merching und FC Hellas Augsburg, die den Vorfall beobachtet haben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen