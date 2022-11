11.000 Euro Schaden bei Verkehrsunfall in Mering

In Mering übersieht ein Autofahrer einen anderen Pkw beim Einfahren in den Verkehr. Der Aufprall verursacht einen Schaden von 11.000 Euro.

Ein Autofahrer wollte am Dienstag gegen 9.25 Uhr vom Fahrbahnrand in den fließenden Verkehr auf die Herzog-Wilhelm-Straße in Mering einfahren. Allerdings übersah er laut Polizei einen vorbeifahrenden Pkw und prallte gegen das andere Fahrzeug.

Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beträgt rund 11.000 Euro. (AV)