29 Gruppen sind beim 17. Garde- und Showtanztreffen in Mering dabei

Plus Das Faschingskomitee Mering lädt ein, und die Tänzerinnen und Tänzer aus ganz Schwaben kommen. Sie entführen das Publikum neun Stunden in fantastische Welten.

Neun Stunden Tanzvergnügen erwartete die Besucherinnen und Besucher beim Garde- und Showtanztreffen in der Meringer Mehrzweckhalle. Schon um 10 Uhr waren fast alle Plätze besetzt, als FKM-Vorsitzender Benjamin Gottwald die teilnehmenden Gruppen und Zuschauer willkommen hieß. Er freute sich über den großen Zuspruch nach zwei Jahren Corona-Pause.