Ab jetzt ist die große Meringer Ortschronik im Handel

Erste Apotheke, Vereinsgründungen, Baudenkmäler - das und vieles mehr beleuchtet die Meringer Ortschronik. Die ist ab jetzt bestellbar und im Verkauf erhältlich.

Die Meringer Ortchronik ist tatsächlich fertig. Am Freitagabend wurde das Mammutwerk der Ortshistorie beim Andechser in Mering öffentlich vorgestellt, ein ausführlicher Bericht folgt. Nun ist das 732 Seiten starke Buch im Handel erhältlich.

Ortschronik befasst sich mit der reichen Geschichte von Mering

Wann hat in Mering die erste Apotheke eröffnet? Wie kam es zur Gründung der Auerhahn-Schützen in St. Afra? Welche einzigartigen Baudenkmäler gibt es in der Marktgemeinde zu finden und was ist ihre Geschichte? Das ist nur eine Auswahl der Themen, denen sich die neuer Meringer Ortschronik widmet.

37 Autorinnen und Autoren haben an dem Buch mitgearbeitet, das im Augsburger Context-Verlag erschienen ist. Es ist für 79 Euro erhältlich in Mering bei der Buchhandlung Platzbecker und bei der Gemeinde selbst - oder bestellbar unter der ISBN 978-3-946917-37-3. (AZ)