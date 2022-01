Ahnenforscher Helmut Schuierer aus Mering bringt ein neues Buch heraus

Plus Der Meringer Helmut Schuierer verfolgt die Wurzeln seines ungewöhnlichen Namens und stößt mit Onkel Gustav auf eine interessante Persönlichkeit.

Auf den Spuren seiner Familie hat sich der Meringer Helmut Schuierer schon vor einigen Jahren auf Ahnenforschung begeben und bereits drei Chroniken veröffentlicht. Im Dezember stellte der 82-Jährige nun ein weiteres Buch fertig. Darin geht es um die Herkunft des Namens Schuierer und um seinen Onkel Gustav Schuierer, der Erlebnisse seiner Jugend und im Zweiten Weltkrieg für seine Nachkommen festgehalten hat.