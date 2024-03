Am Marktsonntag ist die Meringer Ortsmitte gesperrt

Die Umgestaltung des Verkehrsraums um den Meringer Marktplatz steht in den Startlöchern. Der AVV leitet Busse um.

Boris Küppersbusch, Verkehrssachbearbeiter bei der Marktgemeinde Mering, informiert, dass von Sonntag, 10. März, bis voraussichtlich Jahresende die Bushaltestellen am Marktplatz (in beiden Richtungen) sowie Mering, Sankt Franziskus (in Richtung Kissing) nicht nutzbar sind. Grund sind erforderliche Sperrungen aufgrund der anstehenden Bauarbeiten zur Neugestaltung der Ortsmitte. Der Fastenmarkt am Sonntag findet jedoch noch wie gewohnt im Ortszentrum statt.

Wie der AVV weiter informiert, werden die betroffenen Fahrten über die Bouttevillestraße umgeleitet. Ersatzhaltestellen werden in der Bouttevillestraße (beim alten Feuerwehrhaus) sowie in der Augsburger Straße (gegenüber der Einmündung in die Bouttevillestraße) eingerichtet. Die Ersatzhaltestellen werden aus Gründen der Verlässlichkeit und Planbarkeit auch dann bedient, wenn die Ortsdurchfahrt, beispielsweise bei Betriebsurlaub etc. doch über Tage oder Wochen befahrbar sein sollte. (AZ)