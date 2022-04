Bücherei in Mering gibt Einblicke zu Sterben, Tod und Trauer

Mit einem Büchertisch macht die Meringer Hospizgruppe des St. Afra Hospizes ihre Arbeit bekannt. Wann auch Hospizbegleiter als Ansprechpartner vor Ort sind.

Auch wenn Sterben, Tod und Trauer ein für viele eher unangenehmes Thema ist, so ist es doch inzwischen ein ganzes Stück weit in der Gesellschaft angekommen. Dies zeigt sich auch an einer Fülle an Literatur, die dazu auf dem Markt ist. Gerade auch im Kinderbuch-Bereich gibt es sehr gute und hilfreiche Bücher, die den Kleinsten das Sterben altersgerecht erklären und damit auch Eltern die Angst vor der Auseinandersetzung mit dem Tod nehmen können. Aber auch Ratgeber für ein würdiges Abschiednehmen oder "Klassiker" wie die Bücher von Elisabeth Kübler-Ross gehören zur Angebotsvielfalt.

Wie viele Titel allein in der Meringer Buchausleihe verfügbar sind, zeigt derzeit ein im ersten Stock der Bücherei eingerichteter Büchertisch. Dort hat Brunhilde Waeber mit ihrem Team 30 Bücher zum Thema Sterben, Tod und Trauer zusammengestellt. "Dies ist nur eine kleine Auswahl an Titeln, die dazu in unserer Bücherei entliehen werden können", gibt die Büchereileiterin Auskunft. Anlass für diese kleine Bücherschau ist das 25-jährige Jubiläum des St. Afra Hospizes.

100 Hospizbegleiter sind im Kreis Aichach-Friedberg im Einsatz

Seit 1997 kümmert sich der ambulante Hospiz- und Palliativberatungsdienst im Landkreis Aichach-Friedberg um die Begleitung von Schwerstkranken und Sterbenden sowie ihren Angehörigen. Das Jubiläum ist nun eine gute Gelegenheit, mit verschiedenen Veranstaltungsangeboten rund ums Jahr und verteilt auf viele Orte im gesamten Einsatzbereich noch größere Bekanntheit zu erlangen. "Wir haben landkreisweit rund hundert Hospizbegleiter im Einsatz, doch noch immer gibt es Leute, die unseren ehrenamtlichen Dienst für Menschen am Lebensende und in Trauer nicht kennen", bedauert Christine Neukäufer als Gesamtkoordinatorin des St. Afra Hospizes.

Für den Monat April wurde Mering als Veranstaltungsstandort ausgewählt. Seit dieser Woche ist nun in der Bücherei in der Bachgasse der Büchertisch aufgebaut. Es ist eine Einladung, in den Büchern zu schmökern und sich auch auf diese Weise dem Thema "Sterben, Tod und Trauer" anzunähern. Jeden Dienstag von 11 bis 12.30 Uhr und Freitag von 16 bis 18 Uhr sind zudem Ehrenamtliche der Hospizgruppe vor Ort, um Fragen zu beantworten und zu informieren. In der Karwoche bereits am Donnerstag von 16 bis 18 Uhr statt am Freitag. "Wir geben gerne Auskunft über unsere ehrenamtliche Arbeit und unsere vielfältigen Angebote in Mering und Umgebung", informiert Koordinatorin Angelika Meier.

Neben einer individuellen Hospizbegleitung zu Hause oder in einer Einrichtung gibt es für Trauernde die Möglichkeit, am monatlich stattfindenden Trauercafé oder auch an dem ebenfalls monatlich durchgeführten Angebot "Gehen in der Trauer" teilzunehmen. "Mit unseren Aktivitäten möchten wir Hemmschwellen abbauen und freuen uns auf reges Interesse an unseren Angeboten", so der Wunsch von Hospiz- und Trauerbegleiterin Anita Sedlmeir als Mitorganisatorin des Büchertischangebots, das noch bis 29. April in der Meringer Bücherei verfügbar ist.