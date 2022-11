Die Bücherei Mering ist mehr als nur ein Ort des Bücherleihens

Plus Bücher leihen steht für Nachhaltigkeit. Die Bibliothek Mering engagiert sich aber darüber hinaus nicht nur aktiv für die Umwelt, sondern bietet noch viel mehr.

Klimafreundliche Dächer, interkulturelle Märchen und ungewollte Schwangerschaften. Die Bücherei Mering nutzt ihren Raum, um aktuellen, wichtigen und intimen Themen mehr Aufmerksamkeit zu geben. Somit macht sie sich zu einem Ort, der weitaus mehr zu bieten hat als nur das Leihen von Büchern.