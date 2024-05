Mering

06:00 Uhr

Eine junge Meringerin veröffentlicht ihren ersten Song

Plus Malaika Lermer aus Mering singt in ihrer Single "Clown" über die erste verlorene Liebe, Rausch und Grenzen. Wie es ist, die eigenen Erlebnisse in Musik zu verarbeiten.

Von Christine Hornischer

„Ich wünsche mir, dass mein Song zum Nachdenken anregt“, sagt Malaika Lermer. Die Meringerin hat im Februar das offizielle Musikvideo für ihre Debutsingle „Clown" veröffentlicht. Der emotionsgeladene Pop-Rock-Song handelt von zwei Freundinnen, die um drei Uhr morgens betrunken von einem Club abhauen. „Sie wurden unverschämt und ungehemmt“, singt Lermer. Mit dem autobiografischen Lied verarbeitet die 21-Jährige ihren ersten Liebeskummer, den sie mit ihrer Freundin Tekla Farkas teilte. Diese ist auch im Video zu sehen.

Meringerin singt über Liebeskummer

Ihr Debüt zeigt nicht nur ihr musikalisches Talent, sondern auch ihre Fähigkeit, durch ihre Kunst eine Verbindung zu anderen herzustellen und Emotionen zu vermitteln. So habe ihr beispielsweise eine Hörerin gesagt: „Genau so ging es mir, als ich jung war.“ Lermer freut sich sehr über dieses Feedback, zeigt es ihr doch, dass sie die Fähigkeit besitzt, eine Erfahrung in einer Weise zu vermitteln, die für alle Hörerinnen und Hörer zugänglich ist. Indem sie ihre eigene Geschichte erzählt, erinnert sie sie an ihre eigenen Liebesabenteuer.

