Erstes Mal Bühne: In Mering lernen Kinder das Singen vor Publikum

Um Kinder auf Auftrittssituationen vorzubereiten und sie vor Publikum singen zu lassen, organisiert die Kolpingkapelle Mering ein Konzert. Jetzt kann man sich anmelden.

Wie es ist, zum allerersten Mal vor Publikum zu singen? Das können Kinder in Mering erfahren. Die beiden Kurse „SingDing“ und „Melodica“ der Kolpingkapelle Mering veranstalten am Freitag, 3. Mai 2024, um 14.45 Uhr für die Tagespflege der Johanniter in Mering ein kleines Frühlingskonzert. Dabei werden die Kinder Lieder singen, tanzen, auf Instrumenten begleiten sowie die Melodica-Gruppen Stücke vorspielen.

Kinder in Mering bereiten sich auf erstes Konzert vor

Hintergrund des Konzertes ist, dass Kursleiterin Petra Stangl den Kindern das Musizieren vor Publikum ermöglichen möchte, denn diese Erfahrung kann in der normalen Kursstunde nicht gemacht werden. Die Kinder können stolz auf ihr Erlerntes sein und gleichzeitig die positive Anspannung einer Aufführungssituation erleben. Zudem ist das kleine Konzert ein schöner Beitrag für das Nachmittagsprogramm für Seniorinnen und Senioren in der Tagespflege.

Singbegeisterte Kinder zwischen 5 und 9 Jahren können sich ab sofort für die Teilnahme an diesem Konzert anmelden. Die Kinderchorstunde „RunduMusik-SingDing“ findet immer montags von 15.15 Uhr bis 16 Uhr in der Kolpingkulturwerkstatt in Mering statt. Anmeldung unter: 08233-7797041 oder rundumusik@gmail.com. (AZ)