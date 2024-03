Fitness und Party beim TV Mering: Bei zehn Kursen ist für jeden etwas dabei

Die Abteilung FitGym des TV Mering veranstaltet eine Fitness-Party. Jung und Alt haben Spaß an der Bewegung in zehn Kursen. Das war alles geboten.

Partymusik ertönte aus den Kursräumen des TV Mering. Von 13 bis 19 Uhr war beim Turnverein am Samstag etwas Besonderes geboten. Die Abteilung FitGym veranstaltete erstmals ihre Fitness-Party - ein ganzer Nachmittag mit verschiedenen Sportangeboten. Der Andrang war groß, auch wenn die Veranstalterinnen zunächst Bedenken hatten. Rund 50 Anmeldungen gab es im Vorfeld, zum Abend hin waren die verschiedenen Kurse voll und es herrschte eine "Bombenstimmung", so beschreibt es die stellvertretende Abteilungsleiterin Andreea Maier. Insgesamt zehn Kurse konnten die Teilnehmenden ausprobieren. Das war alles geboten.

Fitness-Party des TV Mering kommt gut an

Von Jumping Fitness, Jumping Flex’n Shape, Power Pilates, Hot Iron, Strong Nation, Korce, FullBody-Workout, TRX-Training, Indian Balance bis zu Balance Swing war für jeden etwas dabei. Da fiel die Auswahl für einen Kurs tatsächlich schwer. Man musste sich für ein Angebot entscheiden, gleichzeitig fanden immer zwei Kurse in unterschiedlichen Räumen statt. Wer Lust hatte, der konnte aber auch von einem zum anderen Angebot wechseln. Jeder Kurs ging 60 Minuten, dazwischen war eine Viertelstunde Pause.

Los ging es mit Balance Swing und Strong Nation. Strong Nation leitet sich aus dem Strong by Zumba-Kurs ab, erklärt Kursleiterin Janine Wagle. Die Teilnehmenden trainieren zum Beat. Die Stunde vereint Eigengewichts-, Muskel-, Cardio- und plyometrisches Training, bei dem die Bewegungen synchron zur extra dafür komponierten Musik ausgeführt werden. Jeder Squat, jede Kickbox-Bewegung und jeder Burpee – alle Übungen werden durch die Musik angetrieben. Dabei verbrennen die Sporttreibenden viele Kalorien und stärken gleichzeitig die Muskulatur. In der Balance-Swing-Stunde bei Martina Neumair war dagegen eine gute Balance angesagt. Hier mussten die Sportlerinnen und Sportler versuchen, auf einem Mini-Trampolin das Gleichgewicht zu halten. Die TV-Mitglieder Corinna und Simone probierten diesen Kurs zum ersten Mal aus und waren begeistert: "Balance Swing ist mal was ganz anderes, eine neue Erfahrung." Sonst gehen sie immer zum Zumba.

Sport und Spaß: Das ist beim TV Mering alles geboten

Dafür war die Fitness-Party auch gedacht, dass man sich an etwas Neues wagt und dann auch besser beurteilen kann, was einem Spaß macht oder liegt, weiß Andreea Maier. Sie ist auch Trainerin beim TV Mering. Inzwischen gibt sie zehn Stunden in der Woche. Gemeinsam mit ihrer Jumping-Kollegin Susanne Lugert brachte sie mit dem anschließenden Flex’n Shape Stimmung in den Kursraum, in dem sie 19 Damen und einen Mann auf Mini-Trampolinen zum Schwitzen brachte. Die 20-jährige Bianca war begeistert: "Mir hat es sehr gut gefallen. Ich bin seit zwei Jahren in dieser Stunde. Es macht mega viel Spaß. Vor allem die Kombination von Ausdauer und Kraft ist toll. Ich bin vor einem Jahr nach Augsburg gezogen und fahre nun extra wegen der Flex‘n-Shape-Stunde nach Mering." Bei der anschließenden Jumping-Fitness-Stunde war noch mehr Power angesagt. Trainerin Lugert motivierte ihre Teilnehmenden mit Kommandos – wieder zu lauter Partymusik.

"Die Leute sollen wissen, was wir im Angebot haben. Da braucht man kein Fitnessstudio", so Andreea Maier. Die Kurse würden von der guten Stimmung und der Gemeinschaft leben. "Wir sind zusammen und das ist es, was zählt." Die breite Palette an Angeboten sorge dafür, dass für jeden Geschmack und jedes Fitnessniveau sowie jedes Alter etwas dabei ist. So gibt es Fitness-Jumping für Junge und Senioren. Die nächste Generation wachse quasi schon heran. Vorsitzende Ingrid Motsch ist 1981 nach Mering gezogen und seitdem Mitglied im Verein. Die Gemeinschaft zähle hier viel.