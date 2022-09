Für den neuen Hort an der Grundschule II rollen die Bagger an

Plus Die Bauarbeiten für den neuen Hort in Mering haben vor Kurzem begonnen. Die Kosten werden die bisher geschätzten 5,6 Millionen Euro wohl noch überschreiten.

Eine tiefe Baugrube und große Erdhügel sind schon hinter dem Bauzaun an der Ambérieustraße zu sehen. Hier entsteht der neue Hort für die Grundschule II. Vor Kurzem haben die Arbeiten für das Gebäude begonnen, das die jahrelange Übergangslösung mit Containern ersetzt.