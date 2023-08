Geldbeutel in Fitnessstudio gestohlen

Eine unbekannte Person entwendet einen Geldbeutel aus einer Herrenumkleide. Dabei lässt sie nicht nur das Geld mitgehen, sondern bedient sich auch anderweitig.

Aus der Herrenumkleide in einem Fitnessstudio in Mering hat eine unbekannte Person einen Geldbeutel gestohlen. Die Tat geschah am Sonntag zwischen 18.45 Uhr und 19.45 Uhr in der Wallbergstraße.

Täter bei Diebstahl in Mering verwendet EC-Karte

Der Täter oder die Täterin erbeuteten 50 Euro und bezahlten mittels der im Portemonnaie enthaltenen EC-Karte Zigaretten im hohen zweistelligen Bereich. Die Polizei Friedberg bittet unter der Telefonnummer 0821/3231710 um Hinweise. (AZ)