Mering

vor 31 Min.

Heimatverein öffnet noch einmal seine Sonderausstellung

Über diesen Eingang bei Ludwig Leuchten in der Frühlingsstraße 15 geht es am kommenden Sonntag in die Sonderschau des Heimatmuseums in Mering.

Plus Neben der Jubiläumsschau „1000 Jahre Mering in 10 Objekten“ lässt das Ehepaar Peschke die Lichterwelt-Jubiläumstage Revue passieren. Es gibt filmische Zukunftspläne.

Von Heike John Artikel anhören Shape

Groß war bislang die Resonanz auf die Sonderschau des Meringer Heimatvereins zum tausendjährigen Jubiläum der Marktgemeinde. Darum gibt es sie am kommenden Sonntag, 5. Februar von 14 bis 17 Uhr noch einmal. Die Ausstellung „1000 Jahre Mering in 10 Objekten“ ist im ehemaligen Showroom der Firma Ludwig Leuchten zu besichtigen. Zusätzlich zeigt das Ehepaar Verena und Günter Peschke im angrenzenden Vorführraum neben seinem beliebten Mering-Film auch neu arrangierte 3D-Aufnahmen von den Jubiläumsfestivitäten im Herbst des vergangenen Jahres. Somit könnte es sich auch lohnen, zum wiederholten Mal in die Sonderausstellung zu kommen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen