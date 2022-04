Helikopter kommt: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Zwischen Mering und Hörmannsberg ist ein Motorradfahrer von der Straße abgekommen und schwer verletzt worden. Zeugen berichten, er sei sehr riskant gefahren.

Ein Motorradfahrer war mit hoher Geschwindigkeit auf der Staatsstraße zwischen Mering und Hörmannsberg unterwegs, als er von der Fahrbahn abkam und sich beim Sturz schwer verletzte. Der Unfall ereignete sich am Montag gegen 18.30 Uhr. Der 64-Jährige hatte laut Zeugenberichten mehrere Fahrzeuge mit riskantem Fahrstil sehr schnell überholt, teilt die Polizei mit.

Hubschrauber für den bei Mering verletzten Motorradfahrer im Einsatz

Als ihm dann ein Fahrzeug entgegenkam, übersteuerte er wohl, fuhr in ein Feld neben der Straße und zog sich bei dem darauffolgenden Sturz schwere Verletzungen an der Wirbelsäule zu. Ein Rettungshubschrauber wurde zur Unfallstelle gerufen und brachte den Mann ins Uniklinikum in Augsburg. (AZ)