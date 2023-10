Helter Skelter kommen zur 14. Rocknacht des Sportvereins Mering

In Mering hat die Band schon längst ihre Fans. Deshalb gastiert sie wieder am 25. November in der Mehrzweckhalle.

Für Georg Resch, 1. Vorsitzender des Sportvereins Mering, stand fest: "Natürlich holen wir sie wieder nach Mering." Die Rede ist von der Cover-Rockband Helter Skelter. Sie kommen bereits zum 14. Mal auf Einladung des MSV in die Marktgemeinde.

Das Team um Georg Resch, Samuel Geiger und Andreas Reschke ist bereits eifrig am Planen, damit das Konzert am Samstag, 25. November, in der Mehrzweckhalle reibungslos über die Bühne gehen kann. "Wir freuen uns auf viele Besucherinnen und Besucher", sagt Resch. Auch wenn viele die Band bereits kennen, es gibt einige Neuigkeiten. Alexx Stahl ist seit November 2022 als Sänger neu dabei. Er stieg 1996 in seine erste Rockband ein. International bekannt wurde er mit dem Debüt seiner Band "Viron" 2006. 2011 folgte die Band "Masters Of Disguise", mit der er drei Studioalben veröffentlichte. Jahrelang war er Lead-Sänger der Deep Purple Tribute Band "Purple Rising" und der Rainbow Tribute Band "Beyond The Rainbow". 2016 meldete sich die Band "Bonfire" bei Alex und bot ihm den Posten des Leadsängers an. Nun ist verstärkt er Helter Skelter.

Der Vorverkauf beginnt bereits. Karten sind bei Holz Baumüller in Kissing, der Meringer Filiale der Stadtsparkasse Augsburg und über die Interseite https://www.helter-skelter-live.de/tour erhältlich. (sev)