Hommage an Frank Sinatra im Meringer Ludwigpark

Swingklassiker und eine Zeitreise durch 60 Jahre Frank Sinatra: Am Wochenende freute sich das Publikum über ein besonderes Konzert in Mering.

„The Voice“, wie der Sänger und Entertainer Frank Sinatra mit dem gewissen Etwas bis heute heißt, hätte gefallen, was die Musiker und Sänger Max Neissendorfer ihm zu Ehren auf die Bühne zauberten. Auch das kleine Publikum wusste den Abend mit seiner Fülle an aufgefrischten Swingklassikern zu schätzen und feierte die Künstler mit Szenenapplaus. „Das Beste, was seit Langem in Mering aufgetreten ist“, raunte es vonseiten der Zuschauerinnen und Zuschauer. Bandleader Baumann schwärmte nach Feierabend: „So ein aufmerksames Publikum hatten wir selten.“

Abend mit Songs von Frank Sinatra in Mering

Mit einem Groove starteten die fünf Musiker in die Zeitreise durch 60 fantastische Frank-Sinatra-Sängerjahre. Das Format der Instrumentalisten ging zu fortgeschrittener Stunde bei unzähligen Soli, besonders von Schlagzeuger Stephan Treutter, durch Mark und Bein. Bis dahin gab Treutter der Band den geschmackvollen Groove. Neben Pianist Volker Giesek und René Haderer am Kontrabass gaben sich vier virtuose Vollblutmusiker ein beeindruckend swingendes Stelldichein, mit Ausnahmetrompeter Franz-David Baumann sowie Stephan Schreiber am Saxofon und mit Klarinette.

Die Bläsersätze verschmolzen mit Max Neissendorfers Sinatra-Stimme. Entspannt folgte der Sänger mit Charme, Sonnenbrille und Humor seinem Weg: My Way. Neissendorfer gelang es, in die lyrische Improvisation einzutauchen. In seiner Bedeutung für die Geschichte der Popkultur wird Frank Sinatra gerne mit anderen Größen wie Elvis Presley oder den Beatles verglichen.

Swingmusik im Ludwigpark in Mering

Ob Sinatra derart virtuos scatten konnte wie Neissendorfer mag bezweifelt werden. Der Münchener Jazzsänger jedenfalls brillierte in Mering mit ebenso akrobatischen wie humorvollen Vokal-Improvisationen. Szenenapplaus erhielt er für seine Scat-Versionen und zeigte in der Tradition von Ella Fitzgerald bei „The lady is a tramp“ seine Qualität als Scat-Sänger.

Bekannten Stationen in Sinatras Schaffensphasen schenkte die Band frischen Schwung mit eigenen Arrangements, und Raum blieb auch für Instrumental-Improvisationen. Perfekt abgerundet wurde der Abend mit den romantischen Klassikern "New York, New York", "A Engel Eyes" und "I got rhythm".