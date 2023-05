Mering

vor 49 Min.

Katharina und Christian Gruber begeistern im Meringer Ludwigpark

Katharina und Christian Gruber begeisterten bei ihrem Singabend in Mering.

Plus Zwei Sänger nennen ihren Singabend "A Tribute" in Mering, zu Ehren von Größen der Musikgeschichte wie Edith Piaf. Mit ihrem Programm begeistern sie das Publikum.

Von Manuela Rieger Artikel anhören Shape

Es gibt Songs, die nicht altern. Man hört die Titel mit ihren zeitlos schönen Melodien und die einzigartigen Stimmen drängen sich von allein in den Sinn: von Frank Sinatra bis zum Popmusik-Dressman Bryan Ferry. Für ihren Singabend in Forum Ludwig in Mering hatten sich Katharina und Christian Gruber ein besonderes Programm überlegt.

Es beinhaltet Standards aus Jazz, Swing und manchen Chansons. Jedoch mit eigener Note: "Wir wollen nicht wie Ella Fitzgerald klingen", klärte die Sängerin das Publikum auf. Es gehe ihr darum, sich den Songs auf ihre Weise zu nähern. Diese Musikerinnen hätten ihr Verständnis des Jazz und der Chansons sehr geprägt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen