Kinderlesung rund um Trauer im Meringer Lippgarten

Wie Kinder mit Trauer und Verlust umgehen. Heike Finger liest für das St.-Afra-Hospiz in Mering.

Wie erkläre ich meinem Kind das Sterben, wie stellen sich Kinder den Tod vor? Wie können schon ganz junge Menschen lernen, mit einem Verlust umzugehen? Eltern und Erziehungsberechtigte sind oft hilflos, wenn Trauer ins Spiel kommt. Das Thema Tod ist oftmals noch ein Tabu, über das nicht gerne gesprochen wird, schon gar nicht mit Kindern. Das St.-Afra-Hospiz weiß um diese Situation und lädt darum Eltern, Großeltern oder andere Bezugspersonen und ihre Kinder zu einer Lesung im Meringer Lippgarten.

Dafür konnte Heike Finger von der Buchhandlung Platzbecker als kompetente Vorleserin gewonnen werden. Als Titel zum Gesprächsauftakt hat sie "Wo gehst du hin, Opa? Ein Bilderbuch über das letzte Geheimnis" ausgewählt. Dies beschäftigt sich sehr behutsam und einfühlsam mit dem Thema Tod. Im Gespräch mit ihrem sterbenden Opa erfährt die kleine Enkeltochter, wie sich dieser "das Danach" vorstellt. Vielleicht kann er wieder hüpfen wie ein Junger oder findet sich in einem paradiesischen Garten wieder und trifft er wieder alle seine Lieben dort in einer anderen Welt.

Gemeinsam mit den Kindern will sich Heike Finger das Thema des Buches aktiv erarbeiten und dem jungen Publikum viel Zeit zum Sprechen und Verarbeiten geben. Dazu wird auch eine lange Papierbahn auf der Wiese im Park ausgerollt, und mit Stiften, Farben und Papier können die jungen Besucher ihrer Fantasie über das "Abenteuer", wie es der sterbende Großvater nennt, freien Lauf lassen. "Wir bitten darum, dass die Kinder Decken zum Sitzen am Boden mitbringen", informiert Organisatorin Anita Sedlmair von der Meringer Gruppe des St.-Afra-Hospizes.

Kindgerechte Trauerbegleitung gibt es in Mering

Die erwachsenen Begleiterinnen und Begleiter können sich derweil bei Kaffee und Kuchen austauschen. Die Vorleseaktion findet im Rahmen des Jubiläumsjahres des St.-Afra-Hospizes statt. Der ambulante Hospiz- und Palliativberatungsdienst im Landkreis Aichach-Friedberg begeht in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen mit Veranstaltungen in allen drei Ortsgruppen Aichach, Friedberg und Mering. "Bei unserer Lesung geht es um den Umgang mit Trauer und Verlust im weitesten Sinne", erklärt Angelika Meier, die Leiterin der Meringer Ortsgruppe. Thematisiert wird nicht nur die Trauer beim Tod eines geliebten Menschen oder der Abschied von einem Haustier. Auch ein verlorenes Lieblingskuscheltier oder der Wegzug eines Freundes kann für Kinder ein großer Verlust bedeuten. Für eine kindgerechte Begleitung sind zudem auch drei ausgebildete Kindertrauerbegleiterinnen anwesend.

Angelika Moll, Christiane Lobinger und Resi Nawrath bringen bereits viel Erfahrung durch ihre in Friedberg angebotene Kindertrauergruppe Bärenstark mit. "Kinder brauchen die Möglichkeit, über einen Verlust zu sprechen und Abschied zu nehmen", betonen die Trauerbegleiterinnen. Die Veranstaltung ist geeignet für reifere Kindergartenkinder ab etwa fünf Jahren und Grundschulkinder. Wie man Kinder gut bei der Stange hält, weiß Buchhändlerin Heike Finger durch ihre langjährige Erfahrung bei Lesungen für Schulklassen. Eine Fülle an Literatur speziell zur Kindertrauer gibt es in ihrer Buchhandlung. Auch die Meringer Bücherei führt eine große Anzahl an Titeln zum Thema Tod und Trauer, wie kürzlich am ebenfalls im Rahmen des Hospizjubiläums präsentierten Büchertisch zu sehen war.

Die Lesung ist kostenlos und findet am Donnerstag, 12. Mai, von 15.30 bis etwa 17 Uhr im Lippgarten statt. Ausweichtermin bei schlechtem Wetter ist Freitag, 20. Mai. Mitzubringen sind Decken für die Kinder. Zur besseren Planung ist eine Anmeldung in der Buchhandlung Platzbecker unter Tel. 08233/92301 erwünscht.