Kirchstraße muss zwei Tage voll gesperrt werden

In Mering wird in der Kirchstraße gearbeitet. Deshalb wird sie voll gesperrt.

Wie Boris Küppersbusch von der Verkehrsabteilung der Marktgemeinde Mering informiert, muss am Montag und Dienstag, 11. und 12. Dezember, die Kirchstraße in Mering voll gesperrt werden, um Spundwände an einem Neubau zu entfernen.

Die Umleitung erfolgt über die Luitpoldstraße, die Bahnhofstraße, den Marktplatz und die Augsburger Straße sowie in umgekehrter Richtung. Die Zufahrt bis zur Baustelle ist frei. Die ausführende Verkehrssicherungsfirma wurde angewiesen, einen sicheren Notweg für Fußgänger zu erstellen, um diesen Bereich fußläufig passieren zu können. (AZ)