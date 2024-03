Klaviertrio Gentle Moods zu Gast beim Meringer Konzertverein

Am 27. April sind die drei Musiker mit Leidenschaft und Temperament auf der Bühne im Gymnasium Mering zu erleben.

Der Konzertverein Mering um Pianistin Margit Henschel startet in die neue Saison. Auftakt macht das Klaviertrio Gentle Moods, das am Samstag, 27. April, ab 19 Uhr in der Aula des Gymnasiums Mering zu sehen und zu hören sein wird. Die drei Musiker Bela Radics (Klavier), Josef Csik (Violine) und Johannes Kübel (Violoncello) haben sich vor längerer Zeit als Trio zusammengefunden, es ist großartig, was für ein Gemisch aus Temperament, Leidenschaft, Witz und Charme die Drei auf die Bühne stellen. Was nicht für Trio gedacht, wird in höchster Professionalität in eigener Hand passend gemacht und neu interpretiert. "Jedes Konzert ist ein unvergessliches Erlebnis", versprechen die Veranstalter.

Karten gibt es ab 4. April wieder in der Meringer Töpferei Lipp, Münchener Straße 24 zu je 15 Euro oder an der Abendkasse. Karten können auch telefonisch vorbestellt werden bei Schatzmeisterin Roswitha Herwig unter der Telefonnummer 08233/1243 täglich von 17 bis 20 Uhr. Ermäßigte Karten zum Preis von 10 Euro gibt es an der Abendkasse für alle Konzertvereins-Mitglieder und Schüler, bei Ausweisvorlage auch für Azubis, Studenten und Schwerbehinderte. Alle Schüler und Schülerinnen explizit des Meringer Gymnasiums bekommen an der Abendkasse Einlass zum Vorzugspreis von nur 5 Euro.

Auch der nächste Konzertermin steht schon fest: Am 9. November gibt es einen Liederabend mt Franz Schuberts Liederzyklus „Die Winterreise“ mit Jörg Hempel (Baßbariton) und Alexander Schmalcz (Klavier). (AZ)