Landratsamt informiert über torffreie Erde und Abfallvermeidung

Sich von Experten zu torffreier Blumenerde informieren oder zur Abfallvermeidung und Wiederverwertung beraten zu lassen, dazu hatten die Fachstelle für Klimaschutz und die Kommunale Abfallwirtschaft auf dem Meringer Wochenmarkt eingeladen.

Die Besucherinnen und Besucher waren sehr interessiert an der Verwendung torffreier Gemüse- und Blumenerde, die als Probesäckchen abgegeben wurde. Regina Martin vom Meringer Obst- und Gartenbauverein stand als Expertin für alle Fragen rund um das torffreie Gärtnern zur Verfügung. Zusammen mit Christina Stegmiller von der Fachstelle für Klimaschutz informierten sie, beim Kauf darauf zu achten, dass die verwendete Erde tatsächlich torffrei ist, denn selbst torfreduzierte Erde enthalte noch teilweise Torf.

Auf dem Wochenmarkt in Mering werden die meisten Waren lose und unverpackt angeboten. Die Kunden kamen, um sich weitere Anregungen zu holen und sich direkt mit Mario Grimm von der Abfallberatung auszutauschen. Für den verpackungsarmen Einkauf gab’s für die Besucher kostenlose Obst- und Gemüsesäckchen sowie eine Stofftasche, in der gleich die torffreie Blumenerde verstaut werden konnte. Beratungsbedarf gab es zur Verwendung sogenannter "kompostierbarer Biomüllbeutel". Was viele noch nicht wissen ist, dass in der Abfallverwertungsanlage (AVA) in Augsburg der Biomüll vergoren und nicht kompostiert wird. Aus den verbleibenden Gärresten werden Kompost und Flüssigdünger hergestellt. Plastiktüten, auch die "kompostierbaren", können nicht vergoren werden und deshalb per Hand aussortiert.

Tipps zur Abfallvermeidung findet man im Ideenkatalog "Wir haben es in der Hand" der Kommunalen Abfallwirtschaft. Die Broschüre ist kostenlos im Landratsamt erhältlich bzw. steht zum Download auf der Homepage bereit unter www.abfallwirtschaft.lra-aic-fdb.de. Weitere Infos zu torffreier Erde finden Sie unter www.lra-aic-fdb.de/klimaschutz. (AZ)