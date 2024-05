Lauf10! Über 100 Meringerinnen und Meringer wollen fit werden

Für die beliebte Fitness-Aktion Lauf10! hat in Mering das Training begonnen.

Lauf 10! ist gestartet. Bei der Laufaktion des Turnvereins Mering zusammen mit dem Bayerischen Fernsehen geht es darum, innerhalb von zehn Wochen so fit zu werden, dass man eine Strecke von zehn Kilometern gut durchhalten kann.

Aber vor den Erfolg haben die Götter das Training gesetzt. Thomas Schnitzler hat ein Team von zwölf Betreuern zusammengestellt, um die verschie­denen Fitnesslevels zu berücksichti­gen und wirklich jedem Läufer ge­recht zu werden. Es kommt darauf an, sich am Anfang nicht zu viel zu­zumuten. Es ist auch nicht nötig, so­fort loszulaufen. Walking ist für nicht so Trainierte ein guter Beginn.

Den Einstieg wagt heuer Sylvester Mayr: „Als Neu-Rentner habe ich jetzt Zeit“, erklärt er seine Motiva­ti­on. Ebenso zum ersten Mal und mit einer ähnlichen Erklärung sind Berta und Manfred Schiffmann dabei. Kein Laufanfänger, aber trotz­dem zum ersten Mal bei Lauf 10! dabei ist Romano Gazzola. „In der Pandemie habe ich mit dem Laufen aufgehört und dann nicht wieder angefangen“, sagt er reu­mütig, aber jetzt werde das anders.

Noch mal mehr Teilnehmer bei Lauf10! in Mering

Und dann waren da noch die Wie­derholungstäter, die zwar schon fit sind, aber denen es im vergange­nen Jahr so gut gefallen hat, dass sie gleich wieder dabei sein wollen. „Die Gruppe bringt's“, sagt Sabine Klima. Der innere Schweinehund ist so leichter zu besiegen. Aber so mo­­tiviert, wie die Läufer und Walkerinnen waren, hat dieser sowieso keine Chance.

Äußerst zufrieden mit der Auftaktveranstaltung war auch Tho­mas Schnitzler. Er zählte 106 Teil­nehmer und freute sich über die Steigerung. Im Vorjahr waren es knapp 90 gewesen. Die Anfänger und Wiederholungstäter halten sich die Waage. Trotzdem: wer mitlaufen möchte, kann noch dazu­kommen. Gelaufen oder gewalkt wird montags, mittwochs und freitags um 18.30 Uhr. Treffpunkt ist an der Eduard-Ettensberger-Halle an der Ambérieu-Straße.

Das große Ziel ist der 10-Kilometer-BR-Abschluss­lauf in Wolnzach am 13. Juli, wo das an­schlie­ßende Fei­ern bestimmt nicht zu kurz kommt.