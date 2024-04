Lauftraining für alle: Mering startet wieder mit Lauf 10!

Die bayernweite Aktion will Sportmuffel zum Laufen verlocken. In Mering waren zuletzt über 100 Läuferinnen und Läufer dabei. Bald beginnt die neue Saison.

„Zehn Kilometer laufen? Schön wär´s, aber ich kann das nicht!“ denken sich viele, die schon längere Zeit keinen Sport mehr be­trieben haben oder vielleicht auch zu viele Kilos mit sich herum­schlep­pen. Falsch gedacht! Das kann näm­lich jeder mit ein bisschen Trai­ning und vor allem ein wenig Moti­va­tion.

Am Montag, 29. April startet wieder „LAUF 10!“ Und der TV Mering ist da­bei. Die Aktion hat das Bayeri­sche Fernsehen zusammen mit dem Sportmediziner Professor Mar­tin Halle vor 16 Jahren ins Leben gerufen. Seitdem sind jedes Jahr etwa 30.000 ehemalige Nicht-Sport­ler in 200 bayerischen Sportverei­nen dabei. Der TV Mering ist seit fünf Jahren dabei und hat seitdem 350 Teilnehmer im Alter von zehn bis 75 Jahren betreut. Allein im ver­gangenen Jahr waren es knapp über 100.

Es geht also wieder los, und zwar Montag, 15. April, um 18.30 Uhr. Danach findet das Lauf10-Training dreimal wöchentlich am Montag, Mittwoch und Freitag jeweils um 18.30 Uhr statt. Treffpunkt ist an der Eduard-Ettersberger-Turnhalle an der Amberieu-Straße. Um jeden In­teressenten optimal zu fördern und auch zu fordern, gibt es fünf Trai­ningsgruppen: Walking, Walking­Plus, Einsteiger, Wiedereinsteiger und Fortgeschrittene. Ein Wechsel in eine andere Gruppe ist jederzeit unter Absprache mit dem jeweiligen Laufbetreuer möglich.

14 Laufbetreuer kümmern sich um die Teilnehmer von Lauf10! in Mering

Haupttrainer und Organisator Thomas Schnitzler, ein ehemaliger Marathonläufer und Abteilungsleiter Leichtathletik und Breitensport hat heuer ein Team von 14 motivierten Laufbetreuern am Start. Gelaufen wird auf ab­wechs­lungsreichen, leicht hügeligen Trainingsstrecken auf Meringer und Merchinger Flur. Die hohen Teilneh­merzahlen an Lauf 10! im Allgemei­nen und in Mering im Besonderen haben laut Thomas Schnitzler einen einfachen Grund: „Bei uns steht vor allem der Spaß und die Freude bei der Bewegung im Vordergrund.“

Das Wichtigste: Das Training be­ginnt langsam. Ein typischer Anfän­gerfehler ist, sich am Anfang zu viel vorzunehmen und die Läuferkarrie­re ist zu Ende, bevor sie erst richtig begonnen hat. Mit der richtigen Anleitung geht es wesentlich besser. „Auch das Ge­sel­lige kommt bei Lauf10! in Mering nicht zu kurz. Nach fünf Wochen Training wird Halbzeit gefeiert und auch der Biergarten am Badanger wird angelaufen“ so Schnitzler. Und nicht zu vergessen: am 13. Juli fin­det der 10-Kilometer-BR-Abschluss­lauf in Wolnzach statt, wo das an­schlie­ßende Feiern auch nicht zu kurz kommt.

Eine Mitgliedschaft beim TV Mering ist zur Teilnahme nicht nötig, eine Anmeldung aber schon: thomas.schnitzler@tv-mering.de. Für alle, die Lauf10! noch nicht ken­nen, oder noch Fragen haben, ver­anstaltet der TV Mering eine Info­veranstaltung am Freitag, 12. April, um 19 Uhr in der TV Mering-Gym­nastikhalle an der Ettensberger-Halle.

Überblick über Lauf 10!-Vereine im Landkreis Aichach-Friedberg: