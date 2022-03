Leiser Asphalt, Radweg: So will Mering die Hörmannsberger Staße entlasten

Plus Die Hörmannsberger Straße in Mering ist für die Anwohner eine "absolute Zumutung", sagt der Bürgermeister. Der Gemeinderat hat jetzt mehrere Maßnahmen beschlossen.

Als absolute Zumutung bezeichnet Merings Bürgermeister Florian Mayer den Zustand an der Hörmannsberger Straße. Die Anwohnerinnen und Anwohner sind durch den zunehmenden Verkehr massiv belastet. Denn die Staatsstraße 2052 ist als Zubringer zur Autobahn A8 viel genutzt. Auf die Berichterstattung unserer Redaktion hin befassen sich seit einigen Monaten die Fraktionen im Meringer Gemeinderat verstärkt mit der Suche nach Lösungen. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderates stellte der Bürgermeister nun gleich mehrere konkrete Maßnahmen zur Abstimmung.