Mering erlebt Preisschock bei Gestaltung der Ortsmitte

Plus Deutlich teurer als geplant wird die Neugestaltung des Meringer Zentrums. Vor allem im Untergrund gab es erste unerfreuliche Überraschungen.

Die langersehnte Verkehrsberuhigung und eine höhere Aufenthaltsqualität - das sind die Ziele der Landschaftsarchitekten Toponauten für den Verkehrsraum rund um den Meringer Marktplatz. Im April beginnen die Arbeiten. Wie Planerin Therese Finkl im Gemeinderat darlegte, werden diese deutlich teurer. "Wir wissen, es ist ein Schock", sagte sie.

Die letzte Kostenberechnung im Juli 2023 lautete 1,6 Millionen Euro, Stand heute sind es knapp 2,2 Millionen Euro. Enthalten sind aber eine Reihe von Arbeiten wie die Sanierung der Straßenbeleuchtung oder die Verlegung von Leerrohren, die nicht Bestandteil des eigentlichen Projekts sind. Im Zuge der Baustelle sei es sinnvoll und längerfristig günstiger, diese gleich mitzuerledigen, wie Bürgermeister Florian Mayer erläuterte. Positive Nachrichten gibt es von der Städtebauförderung. Diese gewährt einen großzügigen Zuschuss von 864.000 Euro.