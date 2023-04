Mering

Meringer Bauausschuss will Bäume nicht um jeden Preis fällen

Plus Ein Anwohner klagt über die Belastung durch Laub und Samen. Der große Ahornbaum am Alten Sportplatz in Mering wird trotzdem nicht abgesägt.

Ausführlich schilderte in einem Brief an die Marktgemeinde ein Anlieger sein Leid mit dem Ahornbaum, der direkt vor seinem Grundstück am Alten Sportplatz steht. In dem Schreiben berichtet er, dass bereits ein Baum in seiner Nachbarschaft gefällt wurde und er nun auch die Fällung beantragt. Grund ist, dass der Baum riesig groß sei und Laub sowie Samen abwirft. "Besonders im Vorgarten und in der Einfahrt bis hinein in die Garage ist alles voll mit Blüten, Blütenstaub, Laub und Samen."

30 Jahre hat der Meringer schon Laub gesammelt

Bis zu 50 Körbe und mehr voll Laub hätten der 78-Jährige und seine 72-jährige Ehefrau jährlich weggetragen. Detailreich schildert er in seinem Schreiben weiter, wie beschwerlich die Arbeit für ihn und seine Frau seien. Vor allem die Samen, die im Blumenbeet, auf der Wiese und in den Fugen der Platten sind, stören ihn. "Wir haben das 30 Jahre lang gemacht, doch jetzt geht das aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr." Deshalb bittet er darum, dass die Gemeinde den Baum fällt und schlägt eine Ersatzbepflanzung mit einem kleineren Baum vor.

