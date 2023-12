Meringer Liederkranz stimmt auf Weihnachten ein

Für das Konzert hatte die Kirche St. Michael ihre Tore geöffnet. Schnee und Eis spielen dem Chor zunächst nicht in die Karten.

Zu adventlicher Erholung und weihnachtlicher Vorfreude lud Dirigentin und Leiterin Marina Osipova mit dem ihrem Chor zur leisen Besinnung auf die ach so stille Zeit. Mit einer gesummten Weise als Abschied und als Zugabe beim Adventskonzert des Liederkranz Mering in St. Michael, waren die Zuhörerinnen und Zuhörer nah an Heiligabend. Die Besucherinnen und Besucher erlebten einen kitschfreien Abend mit schönen A-Capella-Sätzen von der Renaissance bis heute.

Oh du fröhliche in Mering

Alte und neue Kompositionen kündigte Dietmar Schneider an, erster Vorsitzender des Chores, und begrüßte alle Anwesenden, darunter Merings Bürgermeister Florian Mayer. Alt und Neu bedeutete keineswegs eine Reibung, sondern ermöglichte spannende Begegnungen. Manchmal konnte man sogar den Eindruck gewinnen, dass ein gesungenes Stück aus der Zeit um 1550, etwa von Johannes Eccard „Übers Gebirg Maria geht“ oder „Es kommt ein Schiff geladen“ in seiner strengen Polyphonie „moderner“ klang als eine Bearbeitung 450 Jahre später.

Oder Heinrich Lützels „Machet die Tore weit“ und die Volksweise O du fröhliche auf John Rutters feinen Chorsatz Weihnachts-Wiegenlied. „Ubi Caritas“ von Heinrich Schütz erfuhr sein Echo in „Spät dran“, die Geschenke-Hatz als Pop-Samba von Oliver Gies.

Gerade an diesem Ort war dieser Brückenschlag über die Jahrhunderte besonders berührend, denn die aufgestellte Krippe trug dazu bei, sich den Sinn der Advents- und Weihnachtszeit in Erinnerung zu rufen. Und wer über den Adventskranz etwas wissen wollte, der konnte der Geschichte darüber hören, gelesen von Dietmar Schneider.

Von getragen Altem zu modernen Klängen

Am Anfang des Konzerts herrschten getragene Tempi vor, und zwischen den gesungenen Werken spielten die Schwestern Diana und Martina Wagner mal solo oder vierhändig. Zu vier Händen erklang „Süßer die Glocken nie klingen“. Auch Chormitglied Petra Weidner unterstützte zeitweilig den Chor am Piano.

Natürlich durfte sehr modernes Liedgut nicht fehlen: Das Winter Wonderland oder White Christmas. Bei Feliz Navidad, ein modernes spanisches Weihnachtslied im Latin-Rhythmus, das von dem puerto-ricanischen Sänger und Gitarristen José Feliciano geschrieben wurde, konnte mancher mitsummen. Begleitet wurden die Sängerinnen und Sänger von Benedikt Straucher an der Gitarre und Alexander Kreft an der Kistentrommel, Cajon, ein aus Peru und Kuba stammendes Perkussionsinstrument. Mit Camille Sant-Saens klang ein abwechslungsreiches Konzert unter herzlichem Applaus aus. Wer am 1. Advent keine Gelegenheit hatte, kann das Konzert am 17. Dezember um 17 Uhr im Kissinger Erlebachsaal hören.