Merings Schulen helfen beim Neustart für das Jugendparlament

Jugendbeauftragte Jessica Bader will das politische Nachwuchsgremium wiederbeleben und überzeugt mit ihrem Konzept.

Das Meringer Jugendparlament, kurz Jupa genannt, hat eigentlich Erfolgsgeschichte geschrieben. Aus dem politischen Nachwuchsgremium sind schon einige spätere Gemeinderatsmitglieder hervorgegangen. Das Jupa hat mit seinem Sprachrecht im Gemeinderat den Anliegen der Jugend Gehör verschafft und immer wieder tolle Aktionen wie etwa die Soundmühle auf die Beine gestellt. Doch wie in vielen anderen Orten ist es zuletzt auch in Mering nicht gelungen, eine ausreichend große Kandidatengruppe für die Wahl zusammenzubringen - zumal unter den Einschränkungen der Corona-Pandemie. Mit einem Erfolg versprechenden Konzept macht Merings Jugendbeauftragte Jessica Bader (UWG) nun einen neuen Anlauf.

Im vergangenen Herbst hatte sie im Gemeinderat von ihrem Vorhaben berichtet. Es gebe fünf Jugendliche, die Interesse hätten, nun wolle man in die Schulen gehen und weitere Mitstreiter finden, erzählte sie damals. Seitdem hat sich einiges getan. Den Stand der Dinge fasste Bürgermeister Florian Mayer in der jüngsten Sitzung für die Marktgemeinderäte zusammen. Wie berichtet, ist das Jugendparlament konzeptionell seit Kurzem beim Jugendtreff angesiedelt. Leiterin Nathalie Gronau, Jugendbeauftragte Jessica Bader und der Bürgermeister waren sich als Ergebnis vieler Gespräche einig, dass eine stärkere Einbindung der Schulen helfen könnte, wieder ein Jugendparlament auf die Beine zu stellen.

Jede Schule wählt zwei Vertreter fürs Jupa in Mering

Dazu fand im Frühjahr ein Treffen mit Vertretern der Mittelschulen Kissing und Merching sowie des Gymnasiums und der Realschule statt. Der Vorschlag war, dass im Zuge der Klassen- und Schulsprecherwahl am Schuljahresanfang zugleich auch eine Teilwahl für das Jugendparlament erfolgen könnte. Demnach soll jede Schule zwei Vertreterinnen oder Vertreter für das Jugendparlament stellen. Zusätzlich werden mindestens fünf freie Vertreter außerhalb der Schulen gewählt. Insgesamt soll das Nachwuchsgremium mindestens 13 Mitglieder haben. "Es wäre schon schön, wenn Mering wieder ein aktuelles Jugendparlament zustande bringt", sagte der Bürgermeister.

Wie Mayer berichtete, haben alle Schulen dieser Idee grundsätzlich zugestimmt. "Und wenn sich an den Schulen mehr Interessierte melden als dort benötigt werden, könnten diese ja auch bei der freien Wahl als Kandidaten antreten" hofft der Bürgermeister. Durch diese Vorgehensweise würden die Schulen stärker beim Jugendparlament eingebunden. "Es ist einen Versuch wert", meinte Mayer.

Freie Vertreter des Jupa sollen digital gewählt werden

Elena Raab (SPD) ist selbst über das Jugendparlament zum kommunalpolitischen Engagement gekommen und gehört dem Marktgemeinderat nun bereits in der zweiten Wahlperiode an. "Ich finde das eine sehr gute Idee und wünsche Euch da ganz viel Glück und viele gute Kandidatinnen und Kandidaten", sagte sie. Grünensprecherin Petra von Thienen erklärte, dass sie sich sehr freuen würde, wenn es wieder ein Jupa gäbe. "Schade, dass die Schulen das in den letzten Jahren nicht so unterstützt haben - und schön, dass sie jetzt wieder mit dabei sind!", sagte sie. Auch UWG-Fraktionssprecher Mathias Stößlein und Katharina Bader-Schlickenrieder vonseiten der CSU drückten ihre Unterstützung aus.

Jugendbeauftragte Jessica Bader erklärte, dass sie bei der freien Wahl außerhalb der Schulen ebenfalls neue Wege gehen wolle. "Wir werden keine klassische Wahl mehr mit Stimmzettelabgabe machen, weil das für die Jugendlichen heute nicht mehr passt", sagte sie. Stattdessen soll es eine digitale Wahl geben.

Dem vorgestellten Konzept und der neuen Satzung für das Jugendparlament stimmte der Marktgemeinderat einhellig zu.