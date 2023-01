Mering

06:30 Uhr

Musikalischer Weihnachtsausklang in Baindlkirch

Plus Der Kirchenchor St. Martin musiziert gemeinsam mit fünf Instrumentalisten aus dem Wittelsbacher Land. Das Publikum erwartet ein stimmgewaltiges Konzert.

Von Manuela Rieger

Fünf Instrumentalisten und der 21-köpfige Kirchenchor St. Martin, alle aus dem Wittelsbacher Land, traten gemeinsam in Aktion beim nachweihnachtlichen Konzert in der Pfarrkirche St. Martin in Baindlkirch. Chorleiterin Regina Steinhardt begrüßte das Publikum und führte durch das Programm.

