Neue Routen, neue Gruppe: Kletteranlage Mering startet in die Saison

Eine gute Nachricht für die aktiven Meringerinnen und Meringer: Die Kletterwand des Alpenvereins an der Hermann Löns Straße startet in die Saison. Dass sie den Besucherinnen und Besuchern eine attraktive Sportmöglichkeit bietet, darum kümmerten sich die Mitglieder des Alpenvereins selbst. Denn die bald 26 Jahre alte Kletteranlage des Alpenvereins der Sektion Mering, beheimatet neben der Wertstoffsammelstelle, benötigt gute Pflege.

Jugendliche schraubten Routen an die Meringer Kletterwand

Die vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer kümmern sich zweimal im Jahr darum, zuletzt Ende April 2023. Während ein Teil für die Instandhaltung der weitläufigen Anlage sorgte, beschäftigten sich die älteren Jugendlichen mit der Neukreation der Klettertouren. Den Sportlerinnen und Sportlern leuchten nun eine Vielzahl unbekannter, bunter Griffe von der etwa zehn Meter hohen Wand entgegen, die Routen quer durch alle Schwierigkeitsgrade bietet. Wem Moves an der Kunstkletterwand weniger zusagen als Naturerlebnis und Felskontakt, ist beim DAV Mering auch an der richtigen Stelle.

Ob in der neuen Mixed-Aktiv Gruppe, der Familiengruppe oder einer der Jugendgruppen: Im Vordergrund stehen der gemeinsame Spaß, Naturerfahrungen und unvergessliche Erlebnisse in den Bergen. Karten für die frei zugängliche Kletteranlage können in der Geschäftsstelle (Münchener Straße 20) jeweils Donnerstagnachmittag erworben werden. In den Jugendgruppen gibt es dagegen nur begrenzt Platz. Wer aber trotzdem Lust auf gemeinsame Klettererlebnisse und Sport in der Gruppe hat, hat noch andere Optionen.

Familien, Senioren: Das Angebot des DAV Mering

An Donnerstagnachmittagen trifft sich etwa die Leistungsgruppe an der Kletteranlage. Der Name besagt jedoch lediglich, dass die Teilnehmenden ihre Motivation eint, gemeinsam an Kletter- und Bouldertechnik zu feilen, egal auf welchem Niveau und in welchem Alter. Nebenbei darf der Spaß natürlich nicht zu kurz kommen - bei einem Sturztraining fehlt er definitiv nicht. Aber auch Familien werden fündig: In der Familiengruppe sind neue Gesichter immer gerne gesehen und wer Lust auf gemeinsame Wanderungen und noch viel mehr hat, ist hier richtig. Ansprechpartnerin ist Christine Walch.

Der Alpenverein bietet jedoch nicht nur ein breites Angebot für Familien und Jugendliche, auch Personen älteren Semesters können in der neuen Mixed-Aktiv-Gruppe, ins Leben gerufen von Monika Weithmann-Kraus, auf ihre Wandermeter kommen. Beim DAV Mering ist also viel geboten, von der Kletterwand über gemeinsame Wanderungen bis zur erfolgreichen Jugendarbeit. (AZ)

Info: Kontakt zur Leistungsgruppe ist Thomas Lidl: kletterwand@dav-mering.de, zur Familiengruppe Christine Walch: familie@dav-mering.de und zur Mixed Aktiv Gruppe Monika Weithmann- Kraus: mixed-aktiv@dav-mering.de.