Plastikfrei Leben: Austausch zur Müllvermeidung in Mering

Plus Im Vorfeld zum Stammtisch "Plastikfrei Mering" bietet das Bündnis Nachhaltiges Mering im Internet ein Forum. Warum man Schritt für Schritt auf plastikfrei umstellen soll.

Möglichst wenig Plastikmüll zu produzieren ist ein Anliegen vieler Menschen in Mering. Dies hat das erfolgreich abgeschlossene einmonatige Experiment "Kann Mering plastikfrei?" bewiesen, das vom Bayerischen Rundfunk initiierte wurde (wir berichteten). Der nächste Schritt zu mehr Müllvermeidung ist ein Stammtisch "Plastikfrei Mering", der im Frühjahr kommenden Jahres ins Leben gerufen werden soll.