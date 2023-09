Mering

Beim 26. Meringer Marktlauf gibt es einen Rekord

Die kleinsten Läufer gingen auf eine Badanger-Runde. Dieses Jahr waren so viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer wie nie zuvor beim Marktlauf in Mering dabei.

Plus Noch nie zuvor waren so viele Läuferinnen und Läufer am Start. Das sind die Siegerinnen und Sieger.

Von Brigitte Glas

Die Entscheidung, den Me­ringer Marktlauf durch das Ortszen­trum zu führen, war wohl eine gute Idee. Auf den großen Erfolg vom vo­ri­gen Jahr, konnte die Teilnehmer­zahl noch einmal um gut 30 Läufer gesteigert werden. 250 Sportlerinnen und Sportler im Alter von vier bis 77 Jahren haben verschwitzt, aber glücklich das Ziel erreicht.

Gute Leistungen der Sportlerinnen und Sportler

Je jünger die Läufer, desto größer die Nervosität. Es ging über die Josef-Scherer-Straße zur Paar­brücke und über die Boutteville-Stra­ße zum Schloss. Von dort den Frau­enberg hinauf, über die Augsburger Straße zum Marktplatz und Rathaus. Zurück ging es über die Bür­germeis­ter-Wohlgeschaffen-Straße, die Münch­ner Straße und durch die Ro­sengasse. Fünfmal diese Strecke, und das in 30:28 Minuten schaffte nur einer: Stefan Hartmann aus Me­ring, der auch schon im Vorjahr ge­wonnen hatte. Eine knappe Minute länger brauchte Bernhard Lindner und nur fünf Sekunden später kam Felix Gabler ins Ziel. Die schellste Frau war Stefanie Steinhart, gefolgt von Anja Kühnel und Julia Bayer.

