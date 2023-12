Mering

18:00 Uhr

Sabrina Grimm schafft sich eine eigene Fantasiewelt

Die Illustratorin und Künstlerin Sabrina Grimm schafft sich an ihrem Arbeitsplatz in Mering ihre eigene Fantasiewelt.

Plus Die Zeichnungen der Meringer Illustratorin entführen in eine fröhliche Welt. Ihre Ideen holt sie sich von überall, am liebsten jedoch auf Reisen.

Von Edigna Menhard Artikel anhören Shape

"Wunderland" steht groß auf dem Briefkasten des Häuschens unweit des Meringer Freibads geschrieben. Und tatsächlich flankieren ein großer, mit der Motorsäge geschnitzter Hase und ein Esel die Eingangstür. Auch drinnen werden kleine Zauberwesen geschaffen: Eine Ziege im roten Bikini strampelt gut gelaunt auf einem quietschgelben Fahrrad, ein Pferd hüpft lachend durch einen Rasensprenger, eine Katze führt im blau glitzernden Turnanzug am Trapez Kunststücke vor.

Sabrina Grimm entwirft eigene Produkte

Diese Fantasiewelt hat Sabrina Grimm geschaffen. Die Kommunikations- und Grafikdesignerin arbeitet seit zwölf Jahren freiberuflich für Agenturen und Unternehmen, doch an Illustrationen hängt ihr Herz besonders. Als vor zwei Jahren während der Pandemie die Aufträge spärlicher eintrudelten, nutzte sie die freie Zeit, um ihr zeichnerisches Potenzial zu entfalten. "Ich musste erst mal ausprobieren, ob mir das Spaß macht." Und es machte ihr mehr Spaß als erwartet. Um für ihre Zeichnungen eine Plattform zu haben, richtete sie eine Webseite ein, wurde auf Instagram (sabrinagrimm_illustration) aktiv und eröffnete einen Shop auf Etsy. Über diesen verkauft sie etwa Papeterie und Streichhölzer – alles in einem Bereich, den sie von der Produktion und Finanzierung her noch stemmen könne, erklärt sie.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen