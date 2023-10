Vollsperrung der Ortsmitte Mering verschiebt sich

Die Arbeiten an der Gasleitung im Meringer Zentrum starten voraussichtlich erst nach dem Donnerstag.

Vier Wochen lang sollte ab Montag die Augsburger/Meringer Straße in der Ortsmitte komplett gesperrt werden. Wie der Markt Mering mitteilt, muss nun die geplante Vollsperrung vonseiten der ausführenden Firma verschoben werden. Sie startet voraussichtlich nach Donnerstag, 12. Oktober.

Wie berichtet, müssen in Mering die Gasleitungen so dringend saniert werden, dass der betroffene Energieanbieter nicht bis zur Umgestaltung der Ortsmitte im kommenden Frühjahr warten möchte. Vonseiten der Gemeinde war es aber Grundvoraussetzung, dass die Baustelle zumindest vor dem Marktsonntag, 5. November, abgeschlossen ist.

Baustelle in Mering muss trotzdem vor dem Jahrmarkt beendet sein

Dieser Termin steht laut der Verwaltung trotzdem. Der letzte Tag der Vollsperrung müsse unverändert der 4. November sein, damit der Jahrmarkt ohne erkennbare Einschränkungen abgehalten werden kann.

Die Ersatzbushaltestellen des AVV werden trotz der Terminverschiebung wie geplant in der Bouttevillestraße bzw. an der Augsburger Straße gegenüber der Einmündung in die Bouttevillestraße bedient werden. (AZ/gön)